Hatalmas tömegeket vonz idén is az osztrák-magyar határ közelébe a négynapos rendezvény, a Novarock. Közép-Európa legnagyobb rock- és metalfesztiváljának első napján is már többezren tomboltak a koncerteken - írja a kisalfold.hu.

Számunkra minden bizonnyal a legnagyobb érdekesség, hogy testközelből láthattuk a Mátrix főszereplőjét, aki most nem Neoként vagy John Wickként csillogtatta meg színészi tehetségét, hanem zenészként.

Ugyanis Keanu Reeves is színpadra lépett a Dogstar formáció tagjaként. Az 1991-ben alapított amerikai alternatív rockegyüttesben a világhírű hollywoodi színész basszusgitárosként tevékenykedik Robert Mailhouse dobos és Bret Domrose gitáros-énekes mellett. A 2000-es évek elején ugyan abbahagyták, két évtizednyi szünet után visszatértek és bejelentették újraegyesülésüket. Éppen egy éve léptek újra nyilvánosan színpadra a BottleRock Napa Valley zenei fesztiválon, és most dalaikat elhozták a magyar határ közelébe is.

A mai nap különlegessége mindenképp Azariah, aki első magyarként lép fel a rockfesztiválon.