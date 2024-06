Szoboszlai Dominik az utóbbi időben nemcsak a sportolói teljesítményével került az újságok hasábjára, hanem a magánéletét érintő változások miatt is. Történt ugyanis, hogy miután Liverpoolba igazolt, derült égből villámcsapásként szakított az akkori barátnőjével, Gécsek Fannival. A hír meglepte a rajongókat, hiszen mindenki azt hitte, hogy a fiataloknál már az eljegyzés következhet... Nem sokkal később viszont képbe került egy Fejér vármegyei lány, akiről azt suttogták, hogy a focista új barátnője lehet. Nos, akik erre tippeltek, nekik bejött a megérzésük...

Szoboszlai Dominik, Gécsek Fanni és Buzsik Borka

Nem, nincs szó szerelmi háromszögről, bármennyire is úgy tűnik a felsorolásból. Csupán az a helyzet, hogy mióta Dominik és Fanni szakított, a rajongók rendre felemlegetik a szőke szépséget. Még akkor is, ha esetleg a magyar válogatott kapitányáról és új barátnőjéről, Borkáról látnak egy közös képet. Így történt ez akkor is, mikor a svájciak ellen elszenvedett vereség után a lelátónál fotózták le őket, de már Fanni közösségi oldalára is megérkeztek azok a netezők, akik visszakövetelik a lányt - szúrta ki a Metropol.

Éppen csak, hogy vége lett a Magyarország–Svájc mérkőzésnek, mikor a teniszező kitett egy képet magáról és a barátairól az Instagram-oldalára. Ebben még semmi különleges nem volna, azonban a kommentszekcióban elszabadult a pokol. A legtöbben indokolatlan összehasonlításokba kezdtek, és azt próbálták megmagyarázni, hogy miért a vasi származású Fanninak kellene Dominik mellett lennie. Ezeket a hozzászólásokat természetesen a szóban forgó hölgy is figyelemmel kísérte, hiszen mindegyiket be is lájkolta. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy Fanni egyetért a kommentelőkkel, de mások még tovább gondolták a történetet... Szerintük egy háború van alakulóban a két lány között!

Maradj meg mindig ilyen szépnek és természetesnek, Fanni! Elég büntetés az a világnak, hogy azt a másik, élő sz**babát kell bámulni. Már ha érted, kire célzok

– üzenték Fanninak, aki egy szívet is nyomott a kommentre, miközben mindenki tudja, kiről szólt ez a hozzászólás...