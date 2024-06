A szúnyogok sem riasztották vissza a Bëlga rajongóit, sokan voltak kíváncsiak a kultikussá vált magyar zenekarra pénteken este a sárvári Nádasdy-vár udvarában. A trió sok ismert himnuszát magával hozta Sárvárra, mondjuk ez esetükben nem is nehéz feladat, hiszen az elmúlt évtizedek alatt számos dalukból lett közismert közönség kedvenc. Nem kellett noszogatni a nagyérdeműt sem, szinte a zenekart túlkiabálva énekelték, reppelték a jól ismert szövegeket. Felcsendült többek közt a Rendőrmunka és a Gyúrni kéne is, de nem felejtkeztek meg a korai lemezek kedvelőiről sem. Nem maradhatott ki a repertoárból a mindenki által jól ismert, és a zenekar nevével összeforrt Zsolti a béka című opus sem. A bő egy órás koncertet végigtombolta a lelkes közönség, azonban a zenekar előtt is le a kalappal, hiszen védjegyükké vált színes melegítő szettjeikben még a nyári hőségben is megállás nélkül végigugrálták a bulit.