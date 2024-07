Szoboszlai Dominik Japánban felrobbantotta az internetet, mikor hivatalosan is bejelentette a közösségi oldalán, hogy újra szerelmes, párja pedig nem más, mint Buzsik Borka. Mondjuk a focista ezzel nem mondott újat, hiszen tavasz óta lehetett tudni, hogy a fehérvári lány elrabolta a szívét, erről pedig lapunk olvasói értesülhettek először. Ám most már hivatalos a kapcsolat, ami főként Dominik női rajongóinak fájhatott a legjobban - írja a Ripost.

Vajon Szoboszlai Dominik exe tényleg az új barátnőnek üzent? (Fotó: Ripost / Instagram)

Szoboszlai Dominik exe üzent?

Akadt pár netező, aki nincs kibékülve a focista választásával, ők ugyanis a vasi exbarátnőt pártolták jobban. Gécsek Fanni azonban már tavaly szeptember óta nincs képben Dominiknál, mégis sokan hozzá hasonlítják Borkát. Épp egy ilyen témánál merült fel a Redditen az is, hogy a két lányban nem csak a szépségük a közös, hanem valami más is. Vagyis valaki. És most nem Szoboszlaira gondolunk. Azt pletykálják ugyanis, hogy Fanni korábbi exbarátjával is összejött Borka, azaz az ízlésük igencsak megegyezik. Már, ha igaz ez a szóbeszéd…

Viszont ha igaz, akkor nem lepődünk meg Gécsek Fanni 2019-es üzenetén, amit a TikTokon tett közzé. A videóban egyértelműen egy másik lányhoz szólt, akit arról világosított fel éppen, hogy: nem baj, ha elveszi a pasiját, de ne feledje el, hogy ha vele megcsalta, akkor valószínűleg őt is megfogja…

Bár az üzenet nem névre szóló, talán nem meglepő, hogy a pletykák után mindenki a korábbi párcserére gondol, és arra, hogy Borka a címzettje a videónak. Persze azt se felejtsük el, hogy Fanni lehet, hogy csak egy trendet csinált meg a felvételen, és nincs is köze valójában Szoboszlai új párjához.