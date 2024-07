Köllő Babett sárvári nyaralása során elhamozta rajongóit tartalmakkal, nem is akármilyen fotókkal. A televíziós személyiség ugyanis hol bikiniben, hol teljesen teste feszülős ruhákban mutatta meg bombaformáját. A sztáranyuka ráadásul most sem tett másként, egy újabb olyan Instagram-posztban köszönt be, amit követői nem hagyhattak szó nélkül - szúrta ki a Bors.

Csodás napot nektek.

- köszönt be a műsorvezetőnő egy, még a hotelban készült képpel, amin testresimuló overálljában és magassarkú papucsában az egyik ülőalkamatosságon pózol a kamerának. Rajongóinak pedig több sem kellett:

Hát most már csodás.

- jegyezte meg valaki egyből kedvesen, ám többen akadtak olyanok, akik nem fogták ennyire vissza magukat.

Hűha látom a vad tigrist benned hölgyem.

És végül volt olyan rajongó is, aki csak úgy öntötte magából a dícsérő szavakat Babettet látva:

Kedves Tündérszép, Meseszép, Álomszép, Gyönyörű szép, Csodaszép Babett. Boldogan teljen a napod.