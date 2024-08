2024. Június elején készített egy youtuber egy rövid interjút Nashville-ben a lánnyal, aki egy pikáns, de vicces választ adott egy kérdésre. Az interjúból egy mondatot ragadtak ki, ami gyorsan terjedni kezdett az interneten és milliókhoz jutott el, több százmilliós megtekintést generálva. Ebből lett aztán az azóta mémmé vált “hawk tuah” is kifejezés is.

A hirtelen jött ismertséget az elején nehezen dolgozta fel a lány, hiszen - ahogy ez lenni szokott -, rengeteg negatív kommentet, kritikát és üzenetet kapott az egyébként vicces és mint mondtam tényleg erősen pikáns videóra. Aztán nem kellett sok, és megjelentek a különböző pólók, bögrék és persze mémek az ő arcával és a híressé vált “hawk tuah” felirattal. Ekkor döntött úgy Haliey az egyik interjú szerint, hogy ha mások pénzt kereshetnek az ő arcával, akkor ő maga miért ne tehetné ezt?

Azóta kiderült, hogy a nehéz döntés végül jó döntésnek bizonyult, hiszen az öt perces hírnevet igazi sikerré tudta kovácsolni, különböző források szerint azóta a lány mintegy 250.000 - 500.000 dollárt keresett az elmúlt körülbelül két hónapban és most már egyetlen fellépésért akár 25.000 dollárt is fizetnek neki. Persze ehhez az is kellett, hogy egy komoly csapat álljon mögé, de lényeg a lényeg: Haliey - vagyis Hawk Tuah girl -, ahelyett, hogy otthon sírdogált volna és megpróbálta volna letiltatni a különböző kéretlen megjelenéseket, beleállt a dologba és sikerré változtatta azokat a hullámokat, amik egyébként néhány hét alatt elültek volna körülötte.

A lánnyal azóta rengeteg interjú is készült, amikből kiderült, hogy egy nagyon kedves és szerethető lányról van szó, több sztárral találkozott már időközben, például Shaquille O’Neal-lal, de megjelent Zach Bryan koncertjén is.

Haliey Welch története is bebizonyította, hogy akár egyetlen pillanat is elég lehet ahhoz, hogy ismertté váljon valaki, de az, hogy ebből tényleges előnyt tudjon faragni, azért tenni is kell. Az új helyzethez való alkalmazkodás és a hírnévvel járó kihívások kezelése komoly mentális és érzelmi erőfeszítést igényel, amit nehéz kezelni.

