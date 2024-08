Néhány napja értek haza Gáborék a nagy északi túrából. Lakóautójukkal augusztus elején indultak, és a 29 nap alatt 11 ezer kilométert tettek meg. Ezerrel többet, mint amennyit terveztek. Az egyetlen izzócserét leszámítva, különösebb műszaki hiba nem történt.

- Idő kell, hogy leülepedjen bennünk a sok élmény, amit átéltünk – mesélte Mihály Gábor. – Az utunk főbb állomásait a közösségi oldalunkon osztottuk meg, de már vágom a tízrészesre tervezett videó sorozatot, írom a blogom.

Akkor nézzük az élményeket! Gábor és felesége, Anita lappföldön találkozott a Mikulással.

- Minden gyerek álma, hogy élőben láthassa az igazit Mikulást, nekünk ez teljesült – folytatta. – Szerencsénk volt, mert korán érkeztünk és tudtunk vele beszélgetni. Szóba került, honnan jöttünk, mit csinálunk, elmeséltük, hogy bejárjuk Skandináviát. Közös fotó készült, azt már most nagy becsben tartjuk! Nordkappon (Európa legészakibb pontja) a Horváth családdal futottak össze, akik úgyszintén egy átépített lakóautóval járták Skandináviát. Norvégiában, Honningsvågban az egyik követőnkkel, a Schenkerik családdal személyesen is találkozhattunk. Kedvesek voltak, egy reggelivel megvendégeltek bennünket. Útközben egyébként számos invitálást kaptunk, még szaunázni is meghívtak, de vissza kellett mondanunk, mert tartanunk kellett magunkat az eredeti tervhez.

Norvégiában, Honningsvågban Schenkerik család reggelivel fogadta Gábort és Anitát

Észtországban egy nemzeti parkba is eljutottak. – Emellett megnéztük a Tallint. Az ország fejlettsége már-már a skandinávokkal vetekszik, de az árak olcsóbbak – említette Gábor. – A sok utazás és túrázás mellett fürödtünk is. A Norvég tenger 14 fokos volt, egy fjord, ahova a tengervíz és a hóolvadék gyűlik össze, csupán 11 fokra „melegedett” fel.

A fiatalok állatokkal is találkoztak. – A Sarkkörön túl a nagyobb városok ritkák, maximum 5-20 ezres a legnagyobb. Sok kis falvak vannak, inkább 50-100 lakossal. A rénszarvas teljesen megszokott. Sokszor láttuk, ahogy az állat kedélyesen sétált az utcákon, benézett a bolt ajtaján. Majd komótosan elballagott. Egyébként kedves állatok, közelről meglehet figyelni, de ha túlságosan közelednénk, elmennek. Medvével nem találkoztunk, pedig Svédországban 2500 példány él.