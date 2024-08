Röviden Snoop Dogg a 2024-es Párizsi Olimpián hivatalosan kommentátorként vett részt. Az NBC televízió csatornájának volt az egyik arca, ahol a közvetítésekben tudósított az eseményekről, na persze nagyon nem a megszokott formában.

Snoop Dogg az olimpián egyéni stílusával megmutatta, hogy a sportközvetítések nem feltétlenül kell, hogy szigorúan a sporteseményekre koncentráljanak és miatta olyanok is megnézték az eseményeket, akik egyébként nem feltétlenül tették volna ezt meg.

Persze, ahogy az várható volt, a reakciók is eléggé szélsőségesek voltak, volt, aki túlzásnak ítélte, de sokan épp a humora miatt nézték az eseményeket. Például a Kína - USA tollaslabda-meccs kommentálásával biztosan nagyot lendített az amúgy kevésbé népszerű esemény nézettségén.

"As you see, it don’t stop ’til the casket drop. They rocking and rolling. Back and forth. Give me that. No, I need that. Nope, over here. No, over there. What about over there? Nope. What about over there? Nope. Give me that. I need that. That too. Nope, sit down somewhere. Wait a minute. Way up in the sky. Now down. Back up. Over there. Now over here. Get out the way. Move. I told you. We need that.”

Ezt a szöveget igazából meg sem próbáljuk lefordítani az angolul nem tudóknak, mert úgysem adná vissza az eredeti hangulatát. Ráadásul a rapper belecsempészte egy-egy ikonikus számának a szövegét is a kommentálásba. Zseniális 😀

Snoop Dogg vicces pillanatai

De például az olimpia kezdetén is vitte a fáklyát, ami egy óriási spanglira hasonlított, örült is neki rendesen, hiszen Snoop Dogg neve az évek során összeforrt a füvezéssel.

De több olimpiai sportolóval is “versenyzett” vagy "gyakorolt"... vagy valami hasonlót csinált 😀

Snoop Dogg amúgy nem most kezdte a narrálást, korábban természetfilmekhez is adta a “szaktudását”, ezek is elég viccesre sikerültek, főleg amikor még azt sem tudta, hogy milyen állatok láthatók épp a videóban: