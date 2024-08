Mókus kápráztatta el a sárvári közönséget a 23-ik alkalommal megrendezett Vármeeting "Mókus" streetfighter bemutatón.

Megírtuk, megtelt motorosokkal és rockzene-kedvelőkkel a sárvári Nádasdy-vár környéke a hétvégi Vármeetingen. A fesztiválra nemcsak helyiek, hanem az ország különböző részeiről is érkeztek látogatók. A háromnapos rendezvény egyik leglátványosabb eleme a streetfighter show volt, ez a Sárvár Aréna előtt zajlott. A bemutató során elképesztő manővereket mutattak be, hátsó keréken való egyensúlyozással, pörgő-forgó mozdulatokkal, ugratásokkal, a show végén még gitározást is láthattunk a motor tetején állva.

Nézze meg képeinket: