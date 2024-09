Mint ismeretes, a szombathelyi kötődésű Büki Péter és családja üzemeltetik Barcelonában a Futballárium névre keresztelt éttermet, amit még a katalán focicsapat játékosai is ismernek, sőt az óriásklub egykori legendás középpályásával, Andrés Iniestával üzleti kapcsolatban állnak, aki legutóbb a Haladás szomorú helyzetéről is érdeklődött az étterem szombathelyi tulajdonosától. A barcelonai vendéglátóegységben mindig történik valami, ezúttal a közösségi oldalukon arról tájékoztattak, hogy a hazai zenei élet egyik legnagyobb sztárja, Azahriah érkezik hozzájuk, aki még sört csapolni is beáll majd a pultba. Az pedig azért egy egészen különleges helyzet, amikor egy magyarok által működtetett barcelonai étteremben, az egyik, ha nem legfelkapottabb hazai zenész csapolja a sört a vendégeknek. Ez a kiváltság persze csak azoknak jár, akik jókor lesznek jó helyen, de ha belegondolunk, az élet is így működik.