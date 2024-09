Nem kell nagyon a futball világában sem otthon lennie valakinek ahhoz, hogy tudja, mennyire jó kapcsolatot ápol egymással a magyar válogatott két fiatal tehetsége, Szoboszlai Dominik és a szombathelyi Schäfer András. A külön-külön is európai élcsapatokban játszó focisták a válogatottban is remekelnek, közös játékukon is érezhető, hogy megértik egymást.

A két labdarúgó rendszeresen ugratja egymást, ezt pedig gyakran ország-világ előtt teszik, néha edzéseket, néha pedig a másik közösségi oldalán hagyott vicces kommentek formájában.

Ezúttal a Mandiner szúrt ki egy mókás jelenetet köztük, amelyet az M4sport stábja kapott lencsevégre, amikor a magyar labdarúgó válogatott összetartásán járt, a Telki edzőközpontban.

Ha így fejelnek gólt Németország ellen, nekünk az is jó.