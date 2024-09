A Dirty Slippers tavasszal jelentette meg az "On top of the world" című klipes dalát, amely a nemzetközi sajtóban pozitív visszajelzéseket kapott, valamint Kanadától-Ausztráliáig felkerült számos rádióállomás rotációjába is, összesen több, mint 250 alkalommal szólt a külföldi rádiókban. Ez a dal volt az első (és egyben sikeres) együttműködése a zenekarnak, a Reaction Management Glasgow-val, akik 2024 januárjában szerződtették Lobó-Szalóky Lázárékat.

Nem kellett azonban sokat várni a folytatásra, hiszen szeptember 27-én érkezik a "Where did the summer go?" című új szerzemény, amelyet már a megjelenés előtt bemutatott több brit rádió is, a floridai The Music Authority rádióban már a heti toplista nyolcadik helyére került, a The Sound Lab London pedig egy adásban mutatta be olyan világsztárok új dalaival, mint a Linkin Park.

A videóklip, amelyet ezúttal is a Simon-Juhász Eszter és Sándor, valamint Fehér Csaba rendezett, visszarepít minket a 80-as évek disco korszakába és a 90-es évek igazi házibuli hangulatát idézi meg, a zenekarhoz közel álló barátok és rajongók közreműködésével. A "Where did the summer go?" - az új single, amely Londonban, az Abbey Road stúdióban készült, George Shilling producer irányítása mellett, aki ezúttal is aktív közreműködő volt a dal létrejöttében, hiszen a billentyűs hangszereken az Ő játékát hallhatjuk. A zenekari tagok pedig a jelenetek során a The Beatles és Freddie Mercury nagysága előtt tisztelegnek.

A Dirty Slippers néhány napja jelentette be első angol turnéját is, amely során Londonban, Whitchurch-ben, Stockton-ban és Newcastle-ban játszanak november végén, erről pedig már a London Daily News és a Whitchurch Herald napilapok is beszámoltak. A zenekar 15. születésnapi, ünnepi koncertje pedig 2025. február 21-én kerül megrendezésre Budapesten, a Dürer Kertben! Az est különleges vendége a Kék és Narancssárga Produkció lesz, Tóth Zoltán Republic 1990-2013 új zenekara.