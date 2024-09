Szombathelyen született, ott is nőtt fel, és bár jelenleg Budapesten él, szíve mélyén Szombathelyet tartja igazi otthonának. Dr. Kenéz Nóra főállásban gyógyszerész, emellett modellkedéssel is foglalkozik, most pedig bejutott a Miss Universe Hungary szépségverseny döntőjébe.

Fotó: Belényesi Alexandra

Vas megye a Miss Universe döntősének otthona

„Szombathely a nyugalmam forrása” – mondta Nóra, amikor arról kérdeztük, mit adott neki, hogy Vasban nőtt fel. Iskolás éveit is itt töltötte, a ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban érettségizett.

„Az egyetem miatt kerültem fel Budapestre, a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeti karán végeztem, de sokat járok haza Szombathelyre, mindig ez marad a kis városom, ahová hazatérhetek. A Csónakázó-tó környékén lakunk, itt nekem egy kör séta igazi feltöltődés – fogalmazott a döntős lány.

Nóra azt is megosztotta velünk, hogy a nyugodt vidéki attitűd segítette Budapesten is helytállni, vidéki lányként türelmet és kedvességet tanult Vas megyében, ami a pörgős fővárosban sokat segít neki, hogy ne vigyen el az ár.

A modellkedés és a gyógyszerészet különleges párosítás, de Nóra számára ezek jól kiegészítik egymást.

„Az egyetemi évek alatt és korábban sem foglalkoztam modellkedéssel, a gyógyszerészi munka mellett viszont úgy éreztem, hogy hiányzik valami. A személyiségemnek szüksége volt arra, hogy kiéljem a kreatív energiáimat is, így találtam rá a modellkedésre – mesélt a kezdetekről.

Jelenleg helyettesítő gyógyszerészként dolgozik, van fix 4-5 patika, ahol ha nincs bent a gyógyszertárvezető, neki kell őt helyettesítenie. Mint mondta, gyakran 12 órázik és sok ügyeletet vállal, emellett még a modellkedésre is jut ideje, úgy véli, a mai világban több lábon kell állni.

dr. Kenéz Nóra a Miss Universe fotózásán Király Beáta kreációjában

Fotó: Belényesi Alexandra

A modellkedés által figyelt fel a szépségversenyek világára, 650 lány közül került be a Miss Universe Hungary döntősei közé. Az első kör egy fényképes válogató volt, itt a 650 jelentkezőből kiválasztottak 80 lányt, akiket személyesen is behívtak, majd 12 lányra szűkült a kör, a jelenlegi döntősökre.

Nóra is ezt az utat járta be, beszélgetésünkkor épp Villányban van a döntősök felkészítő táborán, ami egyáltalán nem sétagalopp. Reggel nyolctól este tízig be vannak táblázva, általában próbálnak a döntő gálaestjére, amit az Operettszínházban tartanak meg szombaton. Naponta öt órát alszanak, folyamatosan fotózásra járnak, interjúkat adnak, táncot próbálnak, illetve mentáltréningen is részt vesznek – ahogy Nóra fogalmaz ennek célja, hogy segítsen feldolgozni a sikert vagy a kudarcot.

Azért jelentkeztem a szépségversenyre, mert elegem lett abból, hogy nem látok olyan lányokat ezeken a versenyeken, akik dolgosak, tanultak, akiknek végzettségük és szakmájuk van és úgy gondolom, sok fiatalnak mintát jelentenek egy ilyen verseny résztvevői. Azt akarnám, hogy egy olyan lány legyen a minta nekik, aki továbbtanult, intelligens és értékei vannak, ez volt a fő indíttatásom – fejtette ki Nóra.