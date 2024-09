Kevés olyan ember van, aki ne találkozott volna még a keserédes mosolyával világsztárrá várt magyar villamosmérnök fényképeivel az interneten. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy Hide the pain Harold, azaz a mémeken szereplő Arató András valójában vasi, egész pontosan kőszegi származású. A Budapesten élő nyugdíjas története nem mindennapi. Nyaraláson megosztott fotóira talált rá egy hivatásos fényképész, aki aztán fotózásra invitálta a sajátosan mosolygó férfit. Az elkészült képek aztán elszabadultak és bejárták a világhálót. Napjainkig készülnek újabbnál újabb feliratok a fotók mellé, amelyeken Arató András látható különböző élethelyzetekben és egy olyan mosollyal az arcán, ami mintha legbelül valódi fájdalmat takarna. Innen ered a mém elterjedt neve is, a "Hide the pain Harold", vagyis "rejtsd el a fájdalmat, Harold".

András mostanra komfortosan érzi magát a mém szerepében. Noha eleinte tartott tőle, mára már elfogadta, arca már egybeforrt a Harold névvel, és bátran állítható, szinte a világ bármely pontján felismerik. A hirtelen jött népszerűséggel reklám megkeresések, tévés szereplések, interjúk jártak. Ezekről András rendszerint közösségi oldalán számol be rajongóinak, akárcsak utazásairól.

A közösségi oldalán megosztott bejegyzésekből kiderül, legutóbb például épp Szingapúrba repült, ahol megnézte a várost, tengeri akváriumba látogatott, és még a hotel tizedik emeletén lévő medencében is megmártózott.