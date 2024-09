Magyarország 2019-es tini szépségkirálynője és a 2022-es libanoni Miss Tourism Universe különdíjasa ezúttal Kínában vesz részt szeptember 20-30. között a Beauty of World nevet viselő szépségversenyen. Mint azt a jelenleg Mallorcán élő Szép Valentina elmondta: a verseny nevében nem szerepel a „Miss” szócska, így ez nem egy hagyományos szépségverseny. Bár ugyanúgy megvannak a kategóriák és a címet, valamint díjakat is kiosztanak, inkább úgy kell gondolni a megmérettetésre, mint egy castingra, ahol a nagy világcégek modelleket találhatnak a kampányaikhoz. A versenyen fontos a közösségi médiás jelenlét, résztvevőnek is olyan lányokat hívtak meg, akik a szépségversenyeken való részvétel mellett influenszerkedéssel is foglalkoznak vagy a jövőben ezzel szeretnének foglalkozni. Emiatt amellett, hogy a fiatal szépségek reggeltől estig programokon vesznek részt, a verseny szakértői minden nap nézik a közösségi médiás elemzési adataikat.

A világ legszebb női között versenyez Kínában Szép Valentina

Forrás: Szép Valentina

A világ legszebb női között versenyez Szép Valentina

A versenyt a kínai Jiuzhaigou nemzeti park támogatja, de olyan világmárkákkal is együtt működnek, mint a Swarovski vagy a Victoria’s Secret. Tina ezért is tartja jó lehetőségek azt, hogy hazánk színeiben kiutazhatott a kínai versenyre, sőt, az is motivációt jelent a számára, hogy a korábbi győztesek közül van, aki már Hollywoodban él és dolgozik.

Szép Valentina mozgalmas heteket, hónapokat tudhat maga mögött: a TV2-n jelenleg is fut A Kísértés című műsor, ami, mint elmondta, teljesen felkavarta az életét – eddig szerencsére a jó értelemben.