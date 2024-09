Az énekes házaspár idén már a 44. házassági évfordulóját ünnepelte: manapság a sztárvilágban az is ritka, hogy egy páros egyáltalán ennyi ideig legyen kapcsolatban. A Korda házaspár korábban már többször beszélt arról, hogy Klárika nehezen adta be a derekát: többször így elutasította Gyuri bácsit, mielőtt szerelmük szárba szökkent volna. Az első csókról és szerelmi vallomásról azonban most beszéltek először - írja a Metropol.

„Szombathelyen, egy csárdában voltunk és hagymás csülköt ettünk” – kezdett bele az első ránézésre nem túl romantikus helyzet felidézésébe Klári a Magyarország, szeretlek! című műsorban.

Egymás mellett ültünk, és még nem kezdtünk el enni, amikor Gyuri átfogta a vállamat és azt mondta: szeretlek. Visszakérdezett: és te? Én pedig azt válaszoltam: én is. Ekkor csattant el az első csók is.

„A dolog pikantériája, hogy édesapám és édesanyám is Szombathelyen csókolták meg egymást először” – idézte fel mosolyogva a kedves emléket.