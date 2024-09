A világ egyik legismertebb és elismertebb szépségversenyét idén 73. alkalommal írták ki a szervezők. Magyarország egy meglehetősen hosszabb szünet után 2023-ban visszatért a nemzetközi sorozat mezőnyébe, így ismételten magyar lány is képviselhette hazánkat Blága Tünde személyében. Idén 636 lány nevezett nevezett be a Miss Universe Hungary versenyre, ugyanis már a 12 kiválasztott közé bejutni is óriási kihívást jelentett. Szeptember 28-án tartották meg a döntőt, ahol eldőlt, hogy hogy kié lett a korona, és ki képviselheti hazánkat a 73. Miss Universe versenyen Mexikóban - tudósít az origo.

Ő a Miss Universe Hungary 2024 nyertese

A Miss Universe Hugary 2024 nyertese Dr. Kenéz Nóra lett. A fiatal lány Szombathelyen született, ott is nőtt fel, és bár jelenleg Budapesten él, szíve mélyén Szombathelyet tartja igazi otthonának. Dr. Kenéz Nóra főállásban gyógyszerész, emellett modellkedéssel is foglalkozik

A modellkedés és a gyógyszerészet különleges párosítás, de Nóra számára ezek jól kiegészítik egymást - írtuk meg a szépségverseny előtt.

„Az egyetemi évek alatt és korábban sem foglalkoztam modellkedéssel, a gyógyszerészi munka mellett viszont úgy éreztem, hogy hiányzik valami. A személyiségemnek szüksége volt arra, hogy kiéljem a kreatív energiáimat is, így találtam rá a modellkedésre – mesélt a kezdetekről.