- Magyarországon, az amerikai sportkártya gyűjtés a reneszánszát éli – indított Takács Adrián, főszervező. – Az első kosaras kártyámat a nagymamám vásárolta a szombathelyi vasútállomáson, az újságárusnál. A sportkártyák gyűjtése az egyesült államokból indult, főleg baseball, amerikai foci, most következett a kosárlabda. A szenvedély pedig felkapott lett. Egyes kártyák, relikviák nagy értéket képviselnek. A tengerentúlon vannak olyan aukciós házak, amelyek csak ezzel foglalkoznak. Szinte hihetetlen, ami Magyarországon is történik, ugyanis gyerekkorunkban nem gondoltuk volna, hogy néhány évtizeddel később milyen értékes lesz az akkor 170 forintba kerülő kártya.

Amerikai sportkártya fanok találkozója Bükön

Az amerikai sportkártya expón megjelent Kálmán László kosárlabdázó, Halmosi Péter labdarúgó, illetve Grebenár Péter kosárlabdázó is.

Bükre, az egész országból érkeztek kiállítók. Lehetett cserélni, vásárolni, körülnézni. A sportkártyák voltak filmes relikviák, felbukkant egy aláírt filmes ruhadarab. A rajzfilmekből, Dragon Ball, Pokemon, ismert kártyákat is bemutattak.

A kiállítást és expót Baranyai Róbert, Bük alpolgármestere is megtekintette. – Jómagam nem, de a gyermekeim gyűjtötték a kártyákat – mesélte. – Most bánom igazán, hogy az idők során elkeveredett a készlet. Sokan az Európa szerte ismert, és elismert magyar tervezésű kártyákat gyűjtötték. Emlékszem, amikor Olaszországban jártunk, az egyik bankban az alkalmazott, miután megtudta, honnan érkeztünk, azt mondta még fizetne is érte, csak adjunk neki egy telefonkártyát. Mondanom sem kell, nem volt nálunk…