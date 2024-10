Azahriah visszavonulását a YouTube-csatornáján jelentette be vasárnap.

Sokkolta a rajongók Azahriah bejelentése

Forrás: MW-archív

Itt az ideje megpihenni, sok dolgot helyretenni, gondolkozni, változtatni, de legfőképpen tanulni tovább és fejlődni. Nem tudom, mikor találkozunk legközelebb, de biztosan érzem hogy az a jelenés nagyobb lesz mint bármi eddig. őszinten hálásan köszönöm nektek az elmúlt 3 év pörgést, nagyon vigyázzatok magatokra keressétek a saját utatok és minden erőtökkel a fejlődésen legyetek és hogy szeretettel/megértéssel álljatok embertársaitokhoz.

- írta a követőinek Baukó Attila, alias Azahriah.

Azahriah visszavonulása sokként érte a rajongókat.

Hogy Vas vármegyében is mekkora népszerűségre tett szert a fiatal zenész, bizonyítja, hogy a kőszegi szüreten Balog-iskola DJ-nek öltözött osztályának hangszóróiból többek között Azahriah szólt.

Azahriah azzal is beírta magát a vasi zenei életbe, hogy elénekelte az Ocho Macho dalát. - Eddig azt mondtam, hogy a karrierünk csúcsa a Sziget Fesztivál Nagyszínpada volt - Robbie Williams előtt játszani, most azt mondom, ez a non plusz ultra, hogy Azahriah a Jó nekem dalunkat énekli - nyilatkozta Kirchknopf Gergő, az együttes frontembere.