A Dirty Slippers zenekar elképesztő évet tudhat maga mögött. Januárban angliai lemezszerződést kaptak a Reaction Managementtől, több daluk is felkerült brit, amerikai - és ausztrál városi rádióállomások heti toplistáira. A Suliturné prevenciós programukért Magyar Rekord-díjat vehettek át.

Dirty Slippers Ostffyasszonyfán lép fel

Néhány napja első angliai turnéjukat is bejelentették, amely után megjelent a vadiúj dal, a "Where did the summer go?", amely Manchesterben és Floridában is heti toplistákra került, erről pedig a zenekar az Instagram oldalán büszkén be is számolt.

Természetesen a hazai közönséget sem hanyagolja el a Dirty Slippers, október 5-én Ostffyasszonyfán, a Kastélyparkban, a Szüreti Fesztiválon lépnek legközelebb színpadra, este hét órától. A koncert különleges vendége Tóth Zoltán, a Republic 1990-2013 közötti korszakának gitárosa - és dalszerzője lesz.

A koncert egyébként is különleges a zenekar 15. jubileumi turnéján, hiszen Ferenczi Bebi, a zenekar dobosa erről a kis településről származik.