Vannak az életben megismételhetetlen pillanatok, amelyeket, ha elszalasztunk, soha többé nem pótolhatjuk be azokat. Anélkül, hogy eltérnénk a szentimentális irányba, gondoljunk csak a ritka égi jelenségekre: az első napfogyatkozást i.e. 2137-ben jegyezték fel. Azóta, a Nap és a Hold együtt állásával bekövetkező jelenséget többször is megfigyelhettük, Magyarországon a 19. század óta két teljes napfogyatkozás volt: 1842. július 88-án és 1999. augusztus 11-én. Legközelebb 2081. szeptember 3-án lesz hazánkban teljes napfogyatkozás, így mondhatjuk, hogy a többségünk élete során maximum egy ilyen égi jelenséget él át, nem érdemes hát elszalasztani! Így van ez a Tsuchinshan-ATLAS üstökössel is, amit, ha a napokban nem figyelünk meg a nyugati égbolton, már soha többé nem tehetjük meg, ugyanis az elkövetkezendő 80 ezer évben nem fog visszatérni a naprendszerünkbe. Egyszeri pillanatok.

Forrás: Facebook/Kőszegi Időjárás Előrejelzés