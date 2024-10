A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a hivatalos közösségi oldalán adta hírül, hogy megkérte a barátnője, Buzsik Borka kezét. A bejegyzés alapján a leánykérésre a magyar fővárosban került sor, méghozzá a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest exkluzív szállodában, ahova az amerikai sztárok is járnak, ha éppen hazánkban dolgoznak egy új mozifilmen.

Szoboszlai Dominik azt írta a kép alá, hogy a kedvese „igent mondott!”

Most már csak az a kérdés, vajon mikor és hol kel majd egybe a magyar celebvilág egyik leghíresebb párja – írja az Origo alapján a Magyar Nemzet.

Szoboszlaiék örömében természetesen osztozott Schäfer András is, akivel a válogatottban játszanak együtt. A szombathelyi származású játékos különösen jó viszonyban van a Liverpool sztárjával. A való életben és a közösségi médiában is sokat szerepelnek együtt. Egymásnak szánt mókás megjegyzéseikről pedig mi is gyakran beszámolunk. Ezúttal azonban félre lett téve a viccelődés, Schäfer szívecskével és pezsgőspohárral köszöntötte a lánykérés hírét a poszt alatti komment szekcióban.

Forrás: Instagram

Amikor júliusban pedig a szombathelyi játékos lánykérésnek örülhettünk, akkor természetese Szoboszlai Dominik sem hagyta szó nélkül a jó híreket.