Ahogy mi is beszámoltunk róla, múlt héten Szombathelyen ment férjhez az idei Miss Universe Hungary győztese, aki novemberben a mexikói világversenyen képviseli majd hazánkat. Nagy megtiszteltetés, hogy lapunk is ott lehetett Nórával az esküvő előtti percekben, az izgatottság közepette még néhány szót is tudtunk váltani a vasi gyógyszerész lánnyal.

Megosztotta velünk, hogy gyönyörű ruháját egy budapesti szalonból kölcsönözte, illetve hogy meglehetősen izgul így a kezdés előtti utolsó másodpercekben. Nóra szerette volna tartani a hagyományt, hogy leendő férje, Újváry Benjamin ne lássa az esküvő napján, így tényleg csak az oltár előtt találkozott először az ifjú pár aznap. A vasi szépséget édesapja vezette az oltár elé a szombathelyi Székesegyházban.