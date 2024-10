Arató András, azaz Hide the Pain Harold, ahogy az egész világ is ismeri, most nem mémként kapott szárnyra. Egy sokkal nemesebb cél mellett kampányol, ezért is fogott össze az Országos Mentőszolgálat Alapítványával, hogy október 16-án, az Újraélesztés Nemzetközi napján felhívja a figyelmet az életmentő mozdulatsorra. Mint korábban Csuja Imrével karöltve, most a mémlegendával is hasonlóan vicces videót készítettek – Arató András azonnal igent mondott a felkérésre - írja a Borsonline.

Hide the Pain Harold mutatja be az újraélesztés megfelelő módját (Fotó: OMSZA)

Cápajelmezben és Shakiraként is gyakorolt Hide the Pain Harold

A vasi származású mémlegenda a kisfilmben a legkülönbözőbb stílusú dalokra gyakorolja az újraélesztést. A lényeg viszont mindig ugyanaz: másodpercenként kétszer nyomja a mellkast, 5-6 centiméter mélyen, kemény talajra fektetve, nyújtott kézzel, határozott mozdulatokkal.

Szívesen elvállaltam ezt a kampányforgatást. Egyrészt a mentősökhöz apósom révén van némi kötődésem, másrészt pedig egy nagyon pozitív célt szolgál. Mindenki kerülhet olyan élethelyzetbe, hogy szükség van újraélesztésre. Fontos, hogy nem szabad ilyenkor bepánikolni

– fogalmazott Arató András, aki elárulta, a cápajelmezzel alaposan meggyűlt a baja.

Érdekes jelmezeket kapott András (Fotó: OMSZA)

Mert egyrészt nem is hasonlított túlzottan az állatra, másrészt kicsi volt rá, és a cápa feje folyton lebukott. Végül kitömték, egy stábtag pedig felmászott egy létrára és damillal tartotta felülről, hogy ne legyen esetlen a jelenet. Arató András élvezte a munkát és reméli, sokakat bátorít majd a videó, ha szükség lesz segítségükre.