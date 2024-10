Sűrű időszak áll dr. Kenéz Nóra mögött. Az ország legszebbjének választott vasi gyógyszerésznek a győzelem óta nagyon felgyorsult az élet, tévé- és rádióműsorok és interjúk követik egymást a hétköznapjaiban. Emellett mint megtudtuk, esküvőjére is készült edző párjával, Újváry Benjaminnal, akivel három és fél éve alkotnak egy párt.

Férjhez ment a Miss Universe Hungary 2024 győztese, dr. Kenéz Nóra, Szombathelyen

Fotó: © Cseh Gábor

Kenéz Nóra esküvője Szombathelyen

Azóta is töretlen a szerelem, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a szombaton tartott esküvőjük, aminek első pillanataiban mi is jelen lehettünk. Nóra megosztotta velünk, mindig is nagy esküvőről álmodtak a vőlegényével, 100 vendéget vártak az alkalomra. A templomi szertartást a szombathelyi Székesegyházban tartották. A hagyományokhoz hűen Nórát nem láthatta vőlegénye a nap első felében, így a templomban pillantotta meg először a szépséges arát.

Vőlegényével a szertartás előtt váltottunk pár szót, az első pillantások előtt. Mint mondta, most a kezdés előtt már eléggé izgul aztán el is sietett a Székesegyházba, hogy ne lássa Nórát érkezéskor. A menyasszony egy fekete autóban gurult be édesanyjával, vele is sikerült pár szót váltanunk, ő is izgatottságról számolt be a boldogító igen előtti utolsó percekben.