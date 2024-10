Highlights of Hungary jelölést kapott a kőszegi Szabi A Pék, (akit gyermekkorában Kőszegen Szabadfi Szabolcsként ismertek)! Már a jelölés is megtisztelő kitüntetés! Gratulálunk és szavazunk Rád, Szabi! Részletek>> A Highlights of Hungary egy non-profit platform, amely évente, kategóriák nélkül díjazza a legkiválóbb magyar teljesítményeket.

Kőszegi Szabi, a pék

Forrás: Highlights of Hungary

Céljuk, hogy a tehetség, szorgalom és bátorság ötvözeteként létrejövő magyar történeteket határainkon innen és túl felismerjék, széles körben megismertessék, s általuk inspirálják környezetüket alkotói cselekvésre.

A Highlights of Hungary jelöltjeire ITT lehet szavazni>>