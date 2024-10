Ahogy mi is beszámoltunk róla, dr. Kenéz Nóra, a Miss Universe Hungary idei győztese Vasban nőtt fel, mint elmondta, Szombathelyet tartja igazi otthonának. A szépségkirálynő itt is járt iskolába, a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákja volt nyolc éven át, tablóképe 2015-ös ballagása előtt készült. A fényképen látható, hogy Nóra gimnazista korában is igazi természetes szépség volt, nem csoda, hogy az ő fejére került a korona a szeptemberi végi döntőben.

Miss Universe Hungary győztese, dr. Kenéz Nóra

Vasban nevelkedett a Miss Universe Hungary

A szombathelyi lány 2007 és 2015 között volt az akkor még NyME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója, nyolcosztályos gimnáziumba járt. Az iskola igazgatója ebben az időszakban Károly Frigyes volt, Nóra osztályfőnöke pedig Szabó Beatrix. Nóra korábban adott nekünk interjút, abban így fogalmazott:

Köztudott, hogy a magyar lányok gyönyörűek, de én mindig úgy éreztem, hogy Szombathelyen kifejezetten szép és okos lányok élnek országon belül is. A Bolyais, középiskolai osztályomból is simán ki lehetett volna választani egy szépségversenyes, top 12-es mezőnyt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy innen indulhattam.

És íme a tablókép:

A Miss Universe Hungary győztesének tablóképe

