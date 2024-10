Meglepte ez a jóindulat, azért számított negatív visszajelzésekre is, tudja, mennyi negatív sztereotípia él az emberek fejében a szépségversenyekkel kapcsolatban.

Azt remélem, hogy valamilyen szinten meghoztam a változást, felül tudom írni ezt a képet. Egyetemi végzettségem van, a vőlegényemmel most készülünk az esküvőnkre, azt sem húzhatják rám, hogy dubajozok, rendkívül fontos nekem a család és hagyományos értékrend. Azt hittem a szépségversenyek negatív megítélése a magyarok rossz hozzáállása miatt van, de úgy tűnik, egy más típusú rendszerrel abszolút tudnak támogatóak lenni - emelte ki.

Hogyan készül a magyar Miss Universe Mexikóra?

Nórának egy hónapja van felkészülni a világversenyre, ahol 130 ország legszebb lányaival mérkőzik meg. Mint mondja, a legfontosabb a színpadi mozgás és az interjú, erre kapják a hölgyek a legtöbb pontot. A beszélgetésben kitérnek komoly és kényes témákra is: világpolitika, abortusz, gazdaság - nemcsak a vélemény számít, hanem az is, hogyan tudják kezelni a helyzeteket és hogyan tudják kifejezni magukat, kifejteni a véleményüket egy-egy témában.

És persze a ruha sem utolsó szempont: minden ország a saját nemzetéhez passzoló kreációt visel majd.

A nemzeti ruha általában extravagáns, egy hatalmas pántlikával vagy monumetális magyar motívumokkal, ezen kívül lesz egy estélyi ruhám is, mindkettőt Király Beáta tervezi majd. És persze ott van a fürdőruhás vonulás is, ami nagyon fontos része az értékelésnek – ebben a latin-amerikai lányok különösen erősek.

Mint mondja, külföldön egy külön szakma a szépségverseny-coach, aki kifejezetten az ilyen versenyekre jelentkező lányokkal foglalkozik. Itthon ennek nem nagyon van kultúrája, ezért a vasi lány autodidakta módon, videókból készül fel a versenyre. A thai és dél-amerikai lányok éveket töltenek a felkészüléssel, olyan is van, aki már gyerekkorától erre készülnek, neki most kell gyorsan felzárkózni. A verseny hivatalos nyelve az angol lesz, Nóra beszéli a nyelvet, de a felkészülés részeként ennek gyakorlását is tervezi.

A világverseny győztese egy élethosszig tartó titulust kap, magyar viszonylatban felfoghatatlan pénznyereményt, autót, nyaralót, lakást, tehát élete végéig megél a Miss Universe szépségkirálynő címből - tudjuk meg.

– Tudom, hogy nagyon erős a mezőny, 130 ország legszebb lányai vesznek részt. A Miss Universe verseny a legnagyobb és legnépszerűbb szépségverseny a világon és Magyarország már évek óta nem tudott helyezést elérni. A legjobb eredmény Konkoly Ági nevéhez fűzhető, amikor 2012-ben bejutott a top 12-be.

Mindent meg fogok tenni a jó helyezésért, de persze a lényeg, hogy Magyarországot méltóképpen képviseljem, és erős üzenetet közvetítsek: a magyar lányok nemcsak szépek, hanem intelligensek és céltudatosak is.

November 16-án drukkolhatunk Nórának, aki a magyar lányok szépségét és tehetségét fogja bemutatni a világ előtt Mexikóban!