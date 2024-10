Hazánkban évtizedek óta bukkannak fel kiváló rockzenekarok. Ez az állítás fokozottan igaz, ha a Vas megyéből induló produkciókra gondolunk. Valami történik a nyugati országrészben, hiszen ismét feltűnt egy tehetséges zenekar - a Sons Left Behind dalait hallgatva olyan érzésünk támad, mintha egy nashville-i bandát hallgatnánk...

A Sons Left Behind első albumával debütál.

Forrás: Sons Left Behind

Megjelent a szombathelyi Sons Left Behind debütáló nagylemeze

Ezt azonnal alátámasztja a Sons Left Behind zenekar a napokban megjelent Human by Design névre keresztelt, kilenc számos nagylemezének első dala, a Burning from Within, amelyet hallgatva mintha Chris Cornell-t vagy Ville Vallo-t hallgatnánk. Fontos kiemelni, hogy az albumot a zenekar tagsága saját stúdiójában rögzítette, kiválóan szól, minden hangszernek megvan a szerepe, nem öncélú művészkedés ez, hanem egy baráti társaság közös zenei lenyomata, amelyben azonnal meghalljuk, hogy itt bizony egy irányba néz mindenki.

A zenekar Facebook oldalán így kommentálja az első album elkészültét:

"Ez az album számunkra egy emlékezetes út mérföldköve. Ezalatt rengeteget fejlődtünk emberileg, zeneileg, de ami igazán fontos, hogy együtt, csapatként élhettük át ezeket. Most pedig itt vagyunk egy albummal a kezünkben, amit végre megoszthatunk Veletek! Annyit biztosan ígérhetünk, hogy ez az album még csak a kezdet. Tele vagyunk tervekkel a jövőt illetően és sok izgalmas dolog vár még ránk. Mindannyiunkra."

A Sons aktívan koncertezett az elmúlt időszakban, azonban december 27-én még hazai pályán búcsúztatja a 2024-es évet: Szombathelyen, a Végállomás Klubban lépnek fel a Prieger Szabolcs (ex-Anima Sound System) vezette AnimaSongs társaságában.

A Sons Left Behind első albuma kattintás után díjmentesen meghallgatható: