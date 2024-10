A halloweent sok hang negatívan fogadta egykoron, a közelgő ünnep azonban mára egyre inkább bekúszik Magyarországra is. Bár a spirituális töltete valóban nem igazán fér össze a keresztény hitrendszerrel, az ellenálló hangok mára sokat lazultak és egyre többen látják be: a halloween és a mindenszentek és halottak napja nem zárja ki egymást (még csak nem is egy napra esnek ezek az ünnepek) és néhány mókás elemet azért nekünk is át szabad vennünk a kelta gyökerekhez visszanyúló ősz végi mulatságból. Valljuk be: senkinek nem ártunk azzal, ha ilyenkor vicces vagy épp rémisztő jelmezekbe bújva ünneplünk, tököt faragunk vagy éppen elkísérjük a gyerekeket a szomszédságba, hogy édességet gyűjtsenek – ez egyébként már Vas vármegye több települési közösségében kezd hagyománnyá válni.