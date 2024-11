Hétfőn elkezdődött az utóbbi két év talán legnépszerűbb tévéműsora, Az Árulók harmadik, civil évada az RTL-en. Korábban írtunk róla, hogy egy ismerős arc, a szombathelyi Szántó Dániel is feltűnik a műsorban – így is lett. Mivel három Dániellel indult Az Árulók, Szántó a „Dana” megkülönböztető nevet kapta. Rögtön neki is látott a nyomozásnak, sorra hangzanak el a tippek a szájából, kik is lehetnek az árulók. Kérdés: vajon meddig húzza így a játékban? Szántó Dániel egyébként több szövetségesre is talált a játékban, akikkel közösen próbál nyomozni. Egyikük – milyen kicsi a világ! - szintén egy szombathelyi szereplő, Huller Ákos. Ákos szintén közismert ember Szombathelyen, ingatlanközvetítőként dolgozik. Egyelőre a vasiak ártatlanként nyomoznak, ám a játékukban nem kizárt, hogy ma este fordulat következhet be.

Szántó Dániel "Dana" és Huller Ákos őrült nyomozásba kezdett Az Árulókban.

Fotó: RTL/Katona László

Hát bakker… Akkor ÁRTATLAN!!! Ezt dobta a gép. Innen kellene építkezni! A csipet-csapat igazán színes, tele érdekes karakterekkel, első blikkre nagyjából mindenki szimpatikus… Még egyenlőre, de ez valószínűleg változni fog, ha akarom, ha nem. Sikerült néhány nagyon jó arccal megalakulnunk mindjárt az elején. Ez a kis „galeri” sajnos másoknak is szemet szúrt… A három Boszorkánynak (az árulók – a szerk.) biztos!!!

- így írt Huller Ákos a közösségi oldalán az első adás kapcsán.