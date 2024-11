Hétfőn a spanyol meteorológiai szolgálat vörös riasztást rendelt el Katalónia egyes részein a szakadó esőzések miatt. A lezúduló eső miatt az ország második legnagyobb repülőterének, a barcelonai El Prat repülőtérnek egy részét elöntötte a víz. Több mint 80 járatot töröltek vagy késett, a vasúti közlekedést pedig felfüggesztették. Kedd kora délután kérdeztük a barcelonai helyzetről a szombathelyi születésű Büki Pétert, aki párjával a népszerű Futballárium nevű éttermet üzemelteti.

Hétfőn Barcelonában még állt a víz az utcákon Fotó: AFP



- Hétfőn délelőtt az egyik vendégemet vittem volna ki a barcelonai repülőtérre - mesélte Büki Péter, "Pumesz". - Délelőtt 11-re volt megbeszélve a találkozó, ám 10 óra felé elkezdett zuhogni az eső, negyed tizenegykor pedig jött is a központi riasztás a telefonomra, hogy mindenki minél hamarabb menjen biztonságos helyre. Felhívtam a vendégemet, hogy hamarabb ki kellene érnünk, így már fél 11-kor felvettem. Alighogy elindultunk és rátértünk a repülőtéri gyorsforgalmi útra, az autókmár kivétel nélkül vészvillogóval közlekedtek az úton - akkor már szakadt rendesen. Szerencsésen kiértünk a repülőtérre, de ahogy jöttem vissza, már a kocsik kerekéig ért a víz. Szerencsére az éttermünk környékén és a lakásunknál sem volt gond, a vihar Barcelona nyugati részét és környékét kapta el, a többi megúszta. Fiaink iskolája is fent van a hegyen Barcelonában, ami ugye eleve magasan lévő részen fekszik, ott nem volt gond a nagy esővel - sőt, inkább onnan hömpölygött le az víz. Tegnap egyébként délelőtt tízől délután háromig szakadt megállás nélkül az eső. Viszont most, amikor kedd kora délután hívtál, éppen a repülőtérről jöttem vissza, így abszolút friss helyzetjelentést tudok adni: a tegnapi esőnek már nyoma sincs, sőt, a nap is kisütött. Igaz, ma délutánra 15 és 17 óra között megint esőt jósoltak - de reméljük, ezt is sikeresen átvészeljük.