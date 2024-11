Korábban mi is írtunk róla, mekkora őrület van a dubai csoki körül. Hogy az ízélmény miatt megéri-e kipróbálni, az egy külön cikket ér. Amit megfigyeltünk, az viszont az, hogy nem csak a TikTokon pörög az őrület, valószínű, hogy a vasiak örömmel próbálják ki otthon a keleti édesség elkészítését. Ezt támasztja alá, hogy a Lidl hétfőtől szerdáig akcióban meghirdetett dubai csoki hozzávalóinak nagy részének bottal üthettük az akció végeztére a nyomát. Tahinit az egyik helyi üzletben már hétfőn sem lehetett kapni, kadayif tésztát is csak elvétve. A többi alapanyag, mint a vaj, csokoládé és pisztáciakrém állandó kínáltban vannak a boltban, így azokat még ma is találhatunk a polcokon.

Ha dubai csokit készítene, jobban utána kell járni a hozzávalóknak

Fotó: © Cseh Gábor