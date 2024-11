A gólya Szombathelyen felbukkant már a Körmendi úton és a Szent Gellért úton is, de járt már Rumban és Meggyeskovácsiban is – számolt be Mák Dóri, aki azt is hozzátette: szép, egészséges példányról van szó, röpképes, ezért nem tudják befogni Gulyót, ahogy ők hívják.

Gulyó, a gólya napközben szeret a dél-nyugati városrész lámpaoszlopain álldogálni.

Fotó: Facebook/ Mák Dóri

A gólya napközben a dél-nyugati városrészen tartózkodik, szeretnék kideríteni, hogy hol lehet a fészke, éjjel hol tartózkodik, hogy be tudják fogni és a télre gondoskodni róla – a madármentő projekt sikeressége érdekében a madármentőkkel is felvették a kapcsolatot.