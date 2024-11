Renáta és Geri friss házaspárként indultak a TV2 népszerű műsorában, de a nászútjuk korántsem a romantikáról szól. A feleség ugyanis a leutóbbi adásban közölte férjével: „Inkább csak barátként szeretnélek megismerni.” Geri, aki nagy reményekkel vetette bele magát a közös életbe, nem rejtette véka alá csalódottságát. Elmondása szerint megalázónak érzi, hogy olyan nőért küzd, aki láthatóan távol akarja tartani magától. A Házasság első látásra lényege, hogy ismeretlen párokat adnak össze, így hiába Renáta ellenszenve, Gerivel már jelenleg is férj és feleség.

Renáta és Geri, a Házasság első látásra szereplői

Fotó: TV2

Házasság első látásra: Geri már hazamenne

Renáta nem kertelt: Geri nem az ő zsánere. „Ami te vagy egészében, az nekem sok” – mondta a könyvelő, hozzátéve, hogy még a férfi gesztikulálása is idegesíti. „Nem akarom megerőszakolni magam, de csodák léteznek” – mondta, bár maga sem hitt abban, hogy ebből komoly kapcsolat lehet.

„Egyszerűen baromira megalázó és frusztráló ez az egész, hogy egy olyan nő után futkostam meg futkosok, aki rohadtul nem tetszik. Vagyis amúgy tetszik, mert egy szép nő, de nem az esetem, és biztos, hogy elmentem volna mellette az utcán. Ettől függetlenül normálisan tudunk beszélgetni, de most már a tököm tele az egésszel. Jelen esetben azt látom, hogy teljesen besokalltam, és csak haza akarok már menni, és pihenni. Elegem van, nem akarom ezt az egészet.” – fakadt ki a férj a kamera előtt.

Vasi lány a műsorban

Ahogy korábban megírtuk, a műsor egyik epizódjában feltűnt a Miss Universe Hungary vasi győztese is. Geri dr. Kenéz Nóra férjének, Újváry Benjaminnak az egyik legjobb barátja, őt kérte fel esküvői tanúnak. Nóra elmondta, ő is ismeri Gerit évek óta, úgy fogalmazott, nagyon rendes srác és nem érti Reni rosszallását.

„Az esküvőn érezhető volt, hogy valami nem tetszik Renine, végül arra jutottunk, hogy talán a Geri az. Nekem ez meglepő volt, mert úgy gondolom, Geri külsőleg egy jó kiállású srác és emellett a belső értékei is rendben vannak – zárja gondolatait Nóra, aki azt is elárulta nekünk, hogy a jövőben is felbukkannak majd a sorozatban a férjével, mert szerves részei lesznek a Geri és Reni kapcsolatának.