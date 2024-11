„A Geri felkérte a páromat tanúnak, onnantól tudtuk, hogy mi is benne leszünk a műsorban. Azt is elmondta, hogy a mi kapcsolatunk számára példaértékű, ezért mindenképp szeretné, ha ott lennénk az esküvőjén. A bejelentésnél is jelen voltunk az édesanyjának és nekünk mondta el először, hogy megnősül – fogalmazott Nóra.