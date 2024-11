Bajner Dóra 15 évig - 30 sztendős koráig - kifutómodell volt, Náray Tamástól Zoób Katiig az összes nagy tervezőnek és divatcégnek dolgozott. Majd férjhez ment és a volt válogatott labdarúgó-középpályás, Vadócz Krisztiánnal beutazták a fél világot. A pár augusztusban elvált, a sok szépészeti beavatkozáson átesett Dóri pedig hazatért és visszatért a szépségiparba.

Hazatért - Bajner Dóra újra a szépségiparban dolgozik Fotó: Bajner Dóra facebook oldala

- Tizenkilenc koromig Szombathelyen éltem és ahogy visszaemlékszem, nagyon boldog gyerekkorom volt - mondta Bajner Dóra. - Az akkori Eötvös József általános iskolába, majd a Savaria Szakközépiskolába jártam. Már 14 évesen elkezdtem modellkedni, így egy idő után magántanuló lettem. Volt, hogy reggel hatkor az InterCity-n ültem, utaztam a fővárosba castingra, délután jöttem vissza Szombathelyre szépségversenyre. Rengeteg lemondással járt az egész, viszont a Savaria Szakközépiskolában pozitívan álltak a modellkedéshez, mindenben támogattak. Mivel egyre több és már fizetős felkérésem lett, ezért 19 évesen felköltöztem Budapestre. Akkoriban még kevesebben dolgoztak a modellszakmában, mint manapság, nagyobb volt a piac is. Idehaza olyan divattervezőknek dolgoztam, mint Náray Tamás, Zoob Kati, Tóth Bori. Nagyon élveztem, 15 évig dolgoztam a szakmában.

Bajner Dóra 15 évig alkotott egy párt a korábbi 42-szeres válogatott középpályással, Vadócz Krisztiánnal. Idén augusztusban elváltak, ám előtte Dóri - szinte valamennyi klubjához - követte Krisztiánt. Márpedig Vadócznak akadt "néhány" csapata: pályafutása során 19 együttesben szerepelt, volt, amelyikben többször is. Futballozott - Magyarországon kívül - Hollandiában, Spanyolországban, Franciaországban, Skóciában, Portugáliában, Svájcban, Dániában, Indiában, Ausztráliában, Uruguay-ban.

- Aki azt hiszi, hogy az egész egy nagy utazás, téved - jelezte Bajner Dóra, miután hazatért.

- Kívülről lehet, hogy így tűnik, de nem így volt. Krisztián általában nem hosszútávú, 3-4 évre szóló szerződéseket kötött és viszonylag sűrűn váltott csapatot. Így nehéz volt hosszútávra berendezkedni. Mire megszoktunk egy helyen, költöztünk is máshová. Szinte minden együtteséhez követtem őt. Legjobban Spanyolországban és Ausztráliában éreztem magam, legkevésbé Hollandia és Dánia tetszett - nekem ott nagyon ridegek, hűvösek voltak az emberek. Bármerre is éltünk, nagyon sokat utaztunk saját magunk is, igyekeztünk minél jobban felfedezni egy-egy országot. Jómagam Spanyolországban modellkedtem is, a többi helyen pedig éltem az úgynevezett futballistafeleségek életét - rendben tartottam a háztartást, főztem, takarítottam, támogattam a férjemet, amit csak kell. Mivel sportos családban nőttem fel - öcsém focizik, édesapám kézilabdázott és teniszezett, unokatestvérem szintén futballozott - a labdarúgás gyerekkorom óta érdekel, úgyhogy Krisztián hazai meccseire rendre kijártam. Olyan sztárok voltak a csapattársai, mint Diego Forlán, David Trezeguet, Walter Pandiani, vagy César Azpilicueta.