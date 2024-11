Ahogy arról portálunkon beszámoltunk, a szombathelyi dr. Kenéz Nóra, a 2024-es Miss Universe Hungary győztese már egy hete Mexikóban van, hogy hazánkat képviselje a világ legismertebb szépségversenyén. A Miss Universe világdöntőjét idén Mexikóvárosban rendezik, erre utazott a Magyarország szépe verseny győztese, Kenéz Nóra.

Lélegzetelállítóan festett Kenéz Nóra a Miss Universe első idei felvonulásán

Fotó: dr. Kenéz Nóra

A szépségversenyt 73. alkalommal rendezik meg, de a döntő előtt több eseményen is megjelennek a szépségek. A versenyzők most a város történelmi központjában található Colegio de las Vizcaínas udvarán vonultak végig, a hagyományos, mexikói halottak napja témájú jótékonysági gálán - írja az Origo. Az eseményen a szombathelyi dr. Kenéz Nóra, a 2024-es Miss Universe Hungary győztese is részt vette, közösségi oldalán pedig azt is megmutatta, ragyogott az eseményen.