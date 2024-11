Reggel hétkor reggeliznek, este kilenckor vacsoráznak, a köztes időben pedig nincs megállás. Ez a pörgés egészen a november 14-ei elődöntőig tart, ahová látványos színpadi show-val is készülnek a világ legszebbjei. Nórától azt is megtudtuk, hogy az elődöntő része a fürdőruhás és a nemzeti ruhás bemutató, utóbbinál minden ország képviselője saját nemzetére jellemző ruhát ölt magára. Ezen a napon derül ki az is, hogy a 130 lány közül kik kerülnek be a top 30-as mezőnybe, tehát száz lánynak november 14-én véget ér a Miss Universe világverseny.