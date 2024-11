- Eddig Magyarországon félreértelmeztük a verseny national costumet, legtöbbször egyszerű ruhát viseltek a döntőben. Mivel ez a kifejezés nemzeti jelmezt jelent, meglehetősen nagyszabású és figyelemfelkeltő kreálmányban állok majd színpadra. Annyit elárulhatok, hogy a turulmadár is visszaköszön majd benne, lesz szárnyam is, ezenkívül nemzeti huszárruha motívumai is fellelhetőek majd rajtam. Ilyen nagyszabású jelmezzel Magyarország még soha nem indult. Négy bőrönddel jöttem ki Mexikóba, ebből az egyikben csak a szárnyaim vannak. Bár még így is én voltam itt, aki a legkevesebb csomagot hozta, a legtöbb lány 8-12 bőrönddel érkezett - árulta el a vasi szépség.