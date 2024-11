- Kis utazásom véget ért itt Mexikóban. Igazán eseménydús 3 hét volt és természetesen előtte pedig nagy alázatot igénylő fél év volt a felkészülésem. Köszönöm azoknak, akik támogattak és szurkoltak nekem! - írta Kenéz Nóra közösségi oldalán a döntő után. Mint ismert a vasi gyógyszerész lány október végén utazott ki Mexikóba – ő nyerte a Miss Universe Hungary-t, így neki kellett képviselnie Magyarországot a világversenyen.

Ezzel a képpel búcsúzott a Miss Universe szépségversenytől a vasi Kenéz Nóra

Forrás: Kenéz Nóra

Azóta többször is nyilatkozott lapunknak kinti élményeiről, most pedig szombaton eljött a elődöntő napja, ahol láthattuk turul szárnyakkal és huszárjelmezben, de gyönyörű estélyi ruhában is tündökölt a színpadon. Ennek ellenére sajnos Magyarország nem jutott tovább a döntőbe.

Nem csalódott a Miss Universe Hungary győztese

Épp Mexikóvárosból tartott hazafelé dr. Kenéz Nóra, amikor tudtunk vele pár szót váltani.

- Nem voltam csalódott egyáltalán. Nekem az is nagy szó, hogy egyáltalán ott voltam Mexikóvárosban és képviselhettem az országot egy világversenyen. Szerencsére nem rajtam múlt, én mindent megtettem, úgyhogy nincsen semmi rossz érzésem ezzel kapcsolatban – nyilatkozta lapunknak. Azt is hozzátette, hogy a legjobb a verseny legjobb része számára, hogy több új barátságot is kötött a felkészülés alatt.

Korábban azt is elmondta, hogy nagyon strapás egy ilyen versenyre a felkészülés, a lányok 2-3 órákat aludtak, reggeltől estig próbáltak és forgattak, többször úgy, hogy enni vagy inni is alig jutott idő. Nóra most elsősorban szeretné kipihenni ezt az intenzív munkát, illetve izgatottan várja az új családtag érkezését, ugyanis húga hamarosan életet ad kisbabájának.

Decemberben pedig tervezi, hogy újra munkába áll és folytatja a gyógyszerész karrierjét. Nagyon hálás azoknak, akik mellette álltak és drukkoltak neki a versenyen – kiemelte a vasi szurkolótáborát. -

Őket imádom a legjobban! A kőszegi nagymamámat két méterenként megállítják, hogy rólam érdeklődjenek – meséli Nóra.

Dán lány nyert idén

A Miss Universe világversenyre idén rekordszámú, 126 országból érkeztek lányok és mérkőztek meg a világ legszebbje címért. Az elődöntő során kiválasztották a top 30-at közülük, majd újabb rosta következett a legjobb 12 versenyzővel. Közülük került ki a győztes: idén a dán Victoria Kjaer Theilvig fejére került a korona, ezzel ő lett az első győztes az országból. A 21 éves szépségkirálynő ügyvédnek tanul, emellett versenytáncol és több mint 120 másik jelöltet előzött meg. Első és második udvarhölgye a nigériai Chidimma Adetshina és a mexikói María Fernanda Beltrán lettek.