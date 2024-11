Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni három év után döntött úgy, hogy tavaly szeptemberben végleg búcsút intenek egymásnak. Bár a páros szerette volna a nyilvánosság kizárásával intézni a szakítást, erre nem volt lehetőségük, hiszen a szemfüles rajongóknak azonnal feltűnt, hogy eltűntek a közös képek és az is, hogy már egy ideje nem követték egymást. Nem csoda hát, hogy pár nappal később Szoboszlai menedzsere is megerősítette a rajongók gyanúját, ám azt leszögezte, hogy a fiatalok sem most, sem pedig a jövőben nem kívánnak nyilatkozni a témában. Legalábbis eddig így volt...

Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni három év után szakított (Fotó: Árvai Károly)

Bő egy évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Gécsek Fanni hírt adjon magáról. Persze, eddig is láthattunk róla fotókat és videókat, de sosem beszélt arról, hogy hogy van mostanában, ahogy arról sem, hogy mivel tölti a napjait a szakítás óta. Nos, meglepődtek sokan, hiszen a szőke hajú szépség bevallotta, hogy bizony neki is vannak nehézségei, de ezeken igyekszik a barátai és a családja segítségével átlendülni. Na, meg a kiskutyáját se felejtsük el, amit mindennél jobban szeret, és annak idején Dominikkal nevelte együtt...

Jól vagyok. Természetesen nekem is vannak nehézségeim, én is emberből vagyok. Ezek ellenére igyekszem a legtöbbet kihozni magamból és minden szituációból minden nap. Folyamatosan lefoglalom magam valamivel. Sok időt töltök a barátaimmal, családommal és persze a kiskutyámmal. Emellett 9 órás műszakban dolgozom és mellette tanulok is

