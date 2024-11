Mint arról korábban hírt adtunk, bezártak az éttermek és a fodrászat is a plázában, helyettük az emeleten edzőtermet alakítanak ki, ezen kívül új üzletek nyitnak a bevásárlóközpontban. Akkor még Dr. Rácz Dorina, a Savaria Plaza igazgatója csak a konditerem nyitási idejét tudta elmondani, ami várhatóan 2025 év elejétől várja a vendégeket. A boltok pontos nyitási időpontját nem tudta előre közölni, ugyanis a belső dizájn kialakítását már a márkák saját csapata végzi.

Savaria Plaza: holnap nyitnak az új üzletek.

Fotó: Unger Tamás

A minap egy olvasónktól kapott fotó alapján láthattuk, az üzletek kialakítása a finiséhez érkezett, így megkérdeztük az igazgatót, mikorra várható, hogy megnyitnak. Azt közölte: november vége, december eleje volt eredetileg kitűzve nyitási időpontnak, a boltok elkészültek és most csütörtökön, azaz holnap meg is nyit a Cropp és a House is.

A Cropp meglepetéssel is készül: az első 50 vásárló 20 százalék kedvezménnyel csaphat le kedvenc darabjaira!