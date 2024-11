Szántó Dániel fiatal kora ellenére nem a tegnap esti Az Árulók epizódban feküdt koporsóba életében először. 2020-ban az Egy pap vallomása című regénye kapcsán „próbálta ki”, milyen is, ha hosszabb időre koporsóba kerül – élve. A regény ugyanis egy hitehagyott papról szól, aki élve temeti el áldozatait, Dani – vagy ahogy a műsorban megismertük, Dana – célja pedig az volt, hogy megtapasztalhassa, mit is élhettek át szereplői, hogy minél valósabb képet tudjon visszaadni regényében.

Szántó Dánielt élve eltemették - így esett ki Az Árulók című műsorból.

Fotó: RTL/Katona László

Nos, a végzete a hétfői árulók-epizódban ismét utolérte: társaival saját temetési menetükön vettek részt úgy, hogy nem tudták előre, ki lesz az, akivel ezúttal végeztek az Árulók. A gyilkosság ugyanis nem az éj leple alatt, hanem napközben történt: előző nap az Árulók a szereplőket ábrázoló közös képen láthatatlan tintával rajzoltak x-et annak a homlokára, akivel végezni szerettek volna. Mire a temetési ceremónián a menet a sírokhoz ért,

csak Szilvi,

Kristóf

és Dana

maradtak, mindhárman be kellett, hogy feküdjenek a nekik megásott sírokba. Ezután a szereplők rózsát dobtak arra a koporsóban fekvő ártatlanra, aki szerintük meg fog halni – végül azoknak lett igazuk, akik Danára szórták a virágjukat, a koporsó fedele rá csukódott, amit aztán Árpa Attila, a kastély ura gondosan be is szegelt. Szántó Dániel számára így hát véget ért a játék, nem véletlenül, az Árulók ugyanis nem szeretik a jól gondolkodó karaktereket.

Dana koporsójába Árpa Attila verte be a szöget.

Fotó: RTL/Katona László

Szántó Dániel így ír a kiesésről

a közösségi oldalán:

Kiestem… Élve eltemettek... Nem is tudom, hol kezdjem. Valahol ott, hogy ez valami hihetetlen élmény volt! Mármint nem a halálom, hanem a játék… Hidegrázós, ahogy írtam korábban… És nagyon szomorú vagyok, hogy vége... Nagyon sajnálom, hogy kiestem, hogy ott kell hagynom az Ártatlanokat. Megszerettem őket, és őszintén mondom, hiányozni fognak. Bízom benne, hogy sikerrel járnak, most már nélkülem... A szövetség, ahogy láthattátok, szétszéledt. Pedig ebben nem tévedtünk. Ártatlanok fogtunk össze az első két körasztalos szavazáson, és még ha a végeredmény nem is volt jó, a módszer igen. Ha maradtam volna... talán. Az Árulók úgy döntöttek, hogy élve eltemettetnek. Minden egyes nap ott voltam a kalapjukban, ám míg korábban kockázatos lett volna kirakni, mivel az egyik Árulóhoz „közel kerültem”, most, hogy tévedtem az előző kerekasztalnál, büntetlenül elvarrhatták ezt a szálat. Lehetne itt a szerencsét, a körülményeket, a jó vagy rossz megérzéseket okolni, de végső soron minden rajtam múlt. Még a szerencse is. Ha résen vagyok, elkaphattam volna őket, de tényleg nehéz. Nagyon koncentráltnak kell lenni, és csalikat kell bedobálni. Erre lenne néhány ötletem, ám ezek sajnos bennem maradnak. Pontosan látom, hol követtem el az apró hibákat. (Ha az első kerekasztalnál nem váltok Ildikóra, talán minden másképp alakult volna.) De nincs „ha” és „talán”. Ez van, ebből kell tanulni. És én tanultam, sokat! Kötöttem szoros szövetségeket, barátságokat, nevettem sokat, nyomoztam, néha közel kerültem a ’tűzhöz”, néha pedig átélhettem a kudarc élményét is. Ezek mind hozzám tesznek. Nos, itt az ideje újra tollat ragadni, és a TV-képernyőt (a műsor után, persze) könyvre cserélni. Remélem, velem tartotok…

Dana távozásával így már csupán egy szombathelyi játékosnak szurkolhatunk Huller Ákos ingatlanos személyében.