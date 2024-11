Azahriah rajongói örülhetnek: november 30-án Szombathelyen is bemutatják Mi vagyunk Azahriah című új filmet, amelynek kapcsán a zenész és a stábja személyesen is találkozik a közönséggel. Így akár még össze is futhatunk a Szombathelyre látogató sztárral, akiről az a hír járja, szingliként érkezik már hozzánk.

A Ripost ugyanis arról ír, újra szárnyra kelt a pletyka, hogy már nem alkot egy párt az énekes és egzotikus szépségű barátnője. Azahriah párja, Luna állítólag már a közös szerelmi fészekből is elköltözött. Sokan nem értették, hogy miután kiderült az énekes fesztiválon történt botránya, Luna mégis visszafogadta Azahriát. Egy darabig úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben közöttük, de az elmúlt egy évben szinte minden hónapban újra és újra szárnyra kél a pletyka, miszerint szakítottak. Azahriah és Luna sosem erősítették, vagy cáfolták meg ezeket a szóbeszédeket, de ilyenkor általában felraktak egy közös képet, vagy megjelölték egymást posztjaikban.

Mindenesetre a Reddit mindent IS tudó oldalán újra született egy írás, miszerint az énekes párja már el is költözött a közös szerelmi fészekből…

"Tudom minden hónapba van ilyen poszt, és kiderül az ellenkezője. Viszont most Luna elköltözött egy tanyára, sose posztol a régi házukból, ebből gondolom"

- olvasható a pletyka oldalon. Kétségtelen elgondolkodtató, hogy Lunának miért kellett elköltöznie a közös otthonból...