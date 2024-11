Nemrégiben startolt el a TV2 Házasság első látásra című műsorának második évada. A műsor egyik epizódjában pedig feltűnt Kenéz Nóra, a Miss Universe Hungary vasi győztese is. Aggodalomra azonban nincs ok, Nóra nem párt keres, hisz ahogy arról a Vas Népe exkluzívan beszámolt, Kenéz Nóra októberben mondta ki a boldogító igent Szombathelyen, esküvőjükre lapunk is bepillantott.