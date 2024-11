A vásárlói igények és a virágos szakma is átalakult az elmúlt években – vélekedik Horváthné Molnár Eszter virágkötő, aki elmondta: minden virág, amivel dolgozik, importált, így az euró napi árfolyamához viszonyítva változnak nála a virágok, így a csokrok árai is – ez alapján könnyen kiszámolható: nem a földtől elrugaszkodott ár egy nagyobb összeg sem egy virágcsokorért, bár Vasban nem megszokottak ekkora összegű csokrok, különleges alkalmakkor viszont nem elképzelhetetlen, hogy jobban kitesznek magukért az ajándékozók. De hogy tényleg a földön maradjunk: a virágkötő elárulta, vásárlói általában hat-nyolcezer forintot szánnak egy csokorra, ebből egy öt-hatszálas csokor jön ki, díszítéssel együtt.

Egy extra, különleges alkalomra készült virágcsokor több tízezer forintba is kerülhet, egy átlagos vásárló azonban 6-8 ezer forintot költ virágra.

Fotó: Unger Tamás

Nemcsak a virágcsokrokat, a virágboxokat is szeretik vásárlói, ahogy ő maga is, Eszter szívesen alkot – És még milyen szépeket! - ilyeneket. A „kis dobozkák” a 15 cm-estől kezdve akár a félméteresig is készülnek nála. Ha férfi tér be az üzletbe, mindig kifaggatja az ajándékozott hölgyről, hogy az egyéniségének megfelelő kompozíciót alkothasson. Van, aki a visszafogottabb színeket kedveli, másnak a színes virágok jönnek be. A boxok nagy sztárja a rózsa, de Eszter szívesen készít vegyes boxokat is. A legkisebbek manapság nagyjából hatezer forintos ártól kaphatóak, az átlag méret 10-12 ezer forint: függ a virág fajtájától és mennyiségétől, a nagyobb alkotások akár 30-40 ezer forintba is kerülhetnek. A legdrágább virágok, amikkel Eszter dolgozik, a trópusi virágok: az orchidea, heliconia (rákollóvirág), strelitzia (papagájvirág), protea (cukorcserje), ám ezek idényszerűen kaphatóak csak nála, anyák napja, ballagás könyékén, a tavaszi-nyári időszakban, karácsony tájékán pedig az amarillisz.

Virágcsokor: nem csak az ár lehet extra, akadnak nem mindennapi kérések is

Eszter, a szakmában töltött évei alatt nem egy különleges kéréssel találkozott. Felidézte, hogy nem is olyan régen egy fiatalember csokrot küldött a kiszemelt hölgynek, amire nem érkezett reakció. Ezután küldött még egyet, erre sem reagált a hölgy. A férfi harmadjára már biztosra ment: 101 rózsából (száz szál fehérből és egy vörösből) álló csokrot küldött szíve választottjának. De olyan vevője is volt, aki három hölgy szívét is megpróbálta egyszerre elnyerni.