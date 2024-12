Mint az ismeretes, november 30-án Szombathelyen is bemutatták a Mi vagyunk Azahriah című új filmet, amelynek kapcsán a zenész és a stábja személyesen is találkozott a közönséggel a vasi vármegyeszékhelyen. A helyszín az Agora Savaria Filmszínház volt, ahol a vetítés után izgalmas beszélgetés várta a résztvevőket. Ott voltunk a várakozástól kezdve a közönségtalálkozó végéig, amikor még a menedzserével is beszélhettünk.

