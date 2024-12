Három perc. Ennyi idő alatt fogyott el az összes jegy a Mi vagyunk Azahriah című film szombathelyi vetítésére és nagyjából pontosan ennyi idő kellett ahhoz is, hogy Baukó Attila belopja magát a csak miatta – na jó, egy kicsit a film miatt is – összegyűlt közönség szívébe. Annak ellenére, hogy a vetítés előtt a stábtagokkal ellentétben Azi nem ment ki az emberek közé, bármikor is csípte el egy rajongója a mozi tereiben, örömmel dedikált és fotózkodott velük, a beszélgetés után is ott maradtak az alkotók, hogy találkozhassanak a rajongókkal. Azoknak, akik még Paul Streetként a YouTube-on ismerték még, visszatérhetett a „srác a szomszéd házból” érzése vele kapcsolatban – ha nem is mi voltunk Azahriah, éreztük, hogy egy közülünk.

Azahriah a róla készült film közönségtalálkozójára érkezett Szombathelyre.

Fotó: Unger Tamás



Mi vagyunk Azahriah?

A filmről az alkotókkal - Lévai Balázs producerrel; Mazzag Izabella rendezővel; Ionescqu Raullal, a film főszereplőjével; Polhodzik Balázs operatőrrel; valamint Tóth Gergely és Tóth Kristóf menedzserekkel és persze Azahriah-val - Farkas Beni beszélgetett.

A zenész a film címével kapcsolatban elmondta: az ő értelmezésében az, hogy Mi vagyunk Azahriah annyit jelent, hogy Azahriah mindenki számára az, amit bele lát a karakterbe, amivel azonosulni tud, amilyen képzeteket beleintegrál a zenéje által. - Vagyok én, meg van sok embernek a perspektívája, ahogy tekint rám, ami egyébként nem én vagyok. Ez olyan, mint a siker. Én is álmodoztam a sikerről és elértem és rájöttem, hogy nem egészen olyan – egyébként nagyon jó -, mint amilyennek elképzeltem – fogalmazott.



Paul Street visszatérhet?

A beszélgetés végeztével a közönség tehetett fel kérdéseket. Egyikük arra volt kíváncsi, Azahriah visszatér-e valaha a youtuberkedéshez. Mint elmondta, nagyon szeretne visszanyúlni Paul Streethez, bár nem olyan formában tér vissza, mint korábban volt, de már kitalálta az új koncepciót, jövőre érdemes lesz a rajongóknak figyelnie.



Hogyan tovább, Azahriah?

A jövővel kapcsolatban Azahriah egyértelműen leszögezte: alkotói szünetet tart éppen, a szünet nem a pihenésnek szól, hanem a több munkának. Szeretne egy kicsit másabb hangulattal visszatérni. Ennek a kidolgozása azonban időbe telik. Annyit sejtetett: minden ingerre ható élményekkel szeretne visszatérni.