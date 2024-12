Drámai fordulatokkal folytatódik a párkapcsolati reality második évada, ahol az egyik házaspár, Gergő és Reni, egyre távolabb kerül egymástól. Bár a szakértők gondos egyeztetés után választották össze a Házasság első látásra párjait, úgy tűnik, náluk a kísérlet nem hozza a várt eredményt.

Geri és Reni kapcsolata már a Házasság első látásra többi szereplője szerint is mérgezővé vált

Forrás: TV2

Gergő nem rejtette véka alá érzéseit: „Minél jobban megismerem a feleségem, annál taszítóbb számomra” – vallotta be a kamerák előtt, hozzátéve, már ő is nyersebben fogalmaz, mivel elfogyott a türelmet és úgy érzi, Reninél a szép szó nem működik. Korábban arról is írtunk, hogy fontolgatja a játékból való kilépést is.

Mérgező kapcsolat a Házasság első látásra műsorban?

A házaspár viszonyát nemcsak ők, hanem a többi résztvevő is problémásnak látja. Többen úgy vélik, hogy kapcsolatuk már-már mérgező, és külön kellene folytatniuk. A legutóbbi epizódban párkapcsolati terapeuták próbáltak rendet tenni a felek között. Gergő szerint már az is érthetetlen, miért választották őket össze: „Ez az egész egy óriási kihívás számomra. Nem értem, mit láttak a szakértők, hogy minket egymás mellé tettek - kérdezte őket. Reni sem rejtette véka alá érzéseit. Elmondta, hogy nem Gergőre számított, amikor az oltár elé állt.

A múlt árnyékában

A műsor szakértői szerint Reni nem dolgozta fel az előző kapcsolatának traumáit, és ez erősen hatással van a jelenlegi házasságára. Az is kiderült, hogy Reni az esküvői fotóikat is elküldte az exének, amit Gergő mélységesen szégyenteljesnek nevezett.

Reni beismerte, hogy még mindig nem lépett túl az előző kapcsolatán. A szakértők szerint ez az egyik fő oka annak, hogy gyakran eltaszítja magától Gergő szeretetét, akiről elmondták, hogy óriási szíve van, de Reni ellökése miatt nem csoda, hogy már egyre frusztráltabbá válik. A pár végül beleegyezett abba, hogy párterápiára menjenek, hátha ott sikerül rendezniük a konfliktusaikat és a kapcsolatuk elindulhat egy pozitív irányba.

Vasi szépségkirálynő a műsorban

Érdekesség, hogy a Házasság első látásra második évadában feltűnt dr. Kenéz Nóra, a vasi szépségkirálynő is, aki korábban elnyerte a Miss Universe Hungary címet. Ő is megerősítette: már Geri és Reni egybekelésének napja is eléggé viharosra sikeredett.